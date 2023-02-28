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Osmaniye'de korkutan deprem çevre iller de hissetti AFAD duyurdu

Osmaniye'de korkutan deprem çevre iller de hissetti AFAD duyurdu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkezi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olan 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından 10 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Son deprem Osmaniye'de meydana geldi. AFAD, saat 15:42'de merkezi Osmaniye'nin Kadirli ilçesi olan 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada son olarak Malatya’da meydana gelen 5.6'lık depremin, Kahramanmaraş’taki iki büyük depremin artçısı olduğunu açıkladı.

Artçı deprem uyarısı

Tatar, ilk depremden bu yana 10 bin 300 civarında artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti. Üstelik bunların 2500'ü vatandaşların hissedeceği boyutlardaydı. Orhan Tatar ayrıca, bölgede 5 ve üzeri şiddete artçıların devam edeceğine de dikkati çekti.

Son derece ciddi bir durum

Tatar, “Şu ana kadar çok ciddi şekilde bütün bölgeye yayılmış vaziyette yaklaşık 100 km yarıçaplı bir alanda bu depremlerin artçı sarsıntıların devam ettiğini görüyoruz. Neredeyse her 3 dakikaya bir artçı sarsıntının meydana geldiğini görmek son derece ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

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