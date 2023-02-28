'Pencereleri kapatın' uyarısı gelmişti! İstanbul'da herkes yağmur beklerken...
İSTANBUL’da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Uzmanlar 'pencereleri kapatın' uyarısı yapmıştı. Bahçelievler'de araçların üzeri çamurla kaplandı.Abone ol
İstanbul’da yağmur yağması beklenirken, toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Bahçelievler'de araçların üzeri çamurla kaplandı.
Aracının çamurla kaplandığını gören sürücü Şaban Üner, “Akşam araçlarımızı yıkadık. Sabah geldiğimizde araçların üzeri çamurdan sapsarı olmuştu. Araçların içerisinden dışarıyı göremiyorduk. Tekrar yıkamaya verdik. Yine yağınca akşam verdiğimiz para yandı” dedi.
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