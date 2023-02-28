İstanbul Boğazı'na yoğun sis çöktü! Seferler iptal edildi gemi trafiği askıya alındı

İSTANBUL Boğazı’nda yoğun sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle uzun boğaz turlarının yapılamadığı belirtilirken gemi trafiği çift taraflı geçici askıya alındı.

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İstanbul Boğazı’nda sabanın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir kısmı sis bulutları arasında kaybolurken, yoğun sis deniz ulaşımını da etkiledi.

Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri de iptal edildi. İstanbul Boğazı'nda, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği saat 10.27'den itibaren çift taraflı geçici askıya alındı.

Şehir Hatları A.Ş’nin internet sitesinde ‘’Hava Muhalefeti sebebiyle uzun boğaz turu seferlerimiz yapılamamaktır’’ açıklamasına yer verildi.

Yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi. Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu.