Kurtlar Vadisi oyuncusu Kazım Akşar hayatını kaybetti! Kadın İsterse'nin 'Cavit'iydi
Usta oyuncu Kazım Akşar'dan sevenlerine acı haber geldi. Kazım Akşar, Kadın İsterse dizisinde 'Cavit' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
69 yaşındaki Kazım Akşar’ın acı haberini aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Melek Baykal, “Ah ki ne ah… Kazım Akşar niye be canım. Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah.
-Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Kazım Akşar; ‘Kara Melek’, ‘Kadın İsterse’, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Küçük Hanımefendi’ ve ‘Yağmurdan Kaçarken’ gibi birçok dizide rol almıştı.