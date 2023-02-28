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Kurtlar Vadisi oyuncusu Kazım Akşar hayatını kaybetti! Kadın İsterse'nin 'Cavit'iydi

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Kazım Akşar hayatını kaybetti! Kadın İsterse'nin 'Cavit'iydi

Usta oyuncu Kazım Akşar'dan sevenlerine acı haber geldi. Kazım Akşar, Kadın İsterse dizisinde 'Cavit' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Kazım Akşar hayatını kaybetti! Kadın İsterse'nin 'Cavit'iydi

Usta oyuncu Kazım Akşar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Kazım Akşar hayatını kaybetti! Kadın İsterse'nin 'Cavit'iydi

69 yaşındaki Kazım Akşar’ın acı haberini aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu Melek Baykal, “Ah ki ne ah… Kazım Akşar niye be canım. Bu kadar acının üstüne senin acın kahretti sabah sabah.

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Kazım Akşar hayatını kaybetti! Kadın İsterse'nin 'Cavit'iydi

-Çok üzgünüm, okul arkadaşım meslektaşım dostum. Nurlarda uyu. Mekanın cennet olsun. Tiyatro camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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Kurtlar Vadisi oyuncusu Kazım Akşar hayatını kaybetti! Kadın İsterse'nin 'Cavit'iydi

Kazım Akşar; ‘Kara Melek’, ‘Kadın İsterse’, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Küçük Hanımefendi’ ve ‘Yağmurdan Kaçarken’ gibi birçok dizide rol almıştı.

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