Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 203'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 44 bini aştı. 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 203'e yükseldi.
Soruşturmalara ilişkin son rakamları paylaşan Adalet Bakanlığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda şüpheli sayısının 797 olduğunu bildirdi.
Eksik malzeme kullanımı ya da kolon kesme sebebiyle yıkılan binalarla ilgili bugüne kadar 203 kişi tutuklandı.
19 şüphelinin öldüğü tespit edilirken, 152 kişi hakkında yakalama kararı var.
Hırsızlık ve yağma soruşturmaları da sürüyor
Bakanlık 6 Şubat tarihinden bu yana 201 kişinin tutuklandığı bilgisini paylaştı.