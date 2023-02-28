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Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmayacak! Kayserispor Fenerbahçe maçı için karar verdi

Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmayacak! Kayserispor Fenerbahçe maçı için karar verdi

FENERBAHÇE taraftarının son maçta "Hükümet istifa" sloganları sonrası son dakika kararı geldi. Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor-Fenerbahçe maçında tribünlere Fenerbahçe taraftarı alınmayacağını duyurdu.

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Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak. Fenerbahçe ile  Konyaspor arasındaki son maçta tribünlerde "Hükümet İstifa" sloganları atılmıştı. Fenerbahçe maçındaki protestoları Beşiktaş tribünlerindeki sloganlar takip etmişti.

Bunun üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti ve tribünlere gerekirse seyirci alınmamasını istemişti. 

Kayseri İlk Güvenlik Kurulu kararı gereğince Kayserispor - Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacağı duyuruldu.

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