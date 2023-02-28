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6 Şubat'tan son kaç artçı deprem yaşandı? AFAD'dan flaş açıklama harita da paylaşıldı

6 Şubat'tan son kaç artçı deprem yaşandı? AFAD'dan flaş açıklama harita da paylaşıldı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrası artçı sarsıntıların ardı arkası kesilmedi. Bazı sarsıntıların şiddetinin büyük olması nedeni ile panik yaşanmaya devam ediyor. AFAD artçı deprem haritasını paylaştı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremlerde 44 binden fazla kişi hayatını kaybederken binlerce ev yerle bir oldu. Büyük depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD'dan bu sarsıntılara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı ve şöyle denildi:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş (Pazarcık-Elbistan) da meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ilk 3 haftada bölgede 10 binin üzerinde deprem meydana gelmiştir.

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