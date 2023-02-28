28 Şubat altın fiyatları düştü! Sonrası için tahmin çıldırttı İslam Memiş böyle söyledi
28 Şubat altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın 1100 TL seviyesinin altına gerilerken ons altın 1810 doları gördü. Peki düşüşün devamı gelecek mi? Piyasa uzmanı İslam Memiş'in altın yorumu dikkat çekiyor.
Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı şaşırttı. Geçtiğimiz yılın en çok kazandıranları arasında yer alan altın için son tahminler neler? 28 Şubat altında düşüş var.
Bugün gram altın 1.097, çeyrek 1.842, yarım altın 3.683, cumhuriyet altını 7.339 liradan alıcı buluyor. İslam Memiş, tv100'deki yazısında altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
-Geçen hafta ons nedenli geriledi. Ekranlarda bin 100 lira seviyesi görüldü. Görüldü ancak kimseye aldırmadılar!
-Serbest piyasalarda bin 128 lira seviyesinden geçen haftayı tamamlayan gram altın, ucuz değil bedava. Kime göre? Yıllık pozisyon alabilen, hayal kurmayanlara.