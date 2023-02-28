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Neden bu kadar çok deprem oluyor ABD'li uzmanlar açıkladı

Neden bu kadar çok deprem oluyor ABD'li uzmanlar açıkladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm dünyanın gözü kulağı Türkiye’ye çevrildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden deprem haberleri gelmeye devam ederken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) merak edilen sorulara cevap verdi.

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Türkiye’de yaşanan iki büyük yıkıcı depremin sonrasında çoğu insan depremlere yönelik bilimsel araştırmaları incelemeye başladı. Büyük depremlerin ardından bir süre daha afet bölgelerinde artçı sarsıntıların devam ettiği bilinirken ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) sıkça sorulan sorulara cevap verdi. USGS, “Neden bu kadar çok deprem yaşıyoruz?” ve “Doğal olarak meydana gelen deprem aktivitesi artıyor mu?” sorularına cevap verdi.

20 bin veya günlük yaklaşık 55 deprem

USGS tarafından yapılan açıklamada depremsellikte geçici bir artış veya azalmanın deprem oranlarındaki normal dalgalanmanın bir parçası olduğu belirtildi. Dünya genelindeki herhangi bir deprem sayısındaki azalma ya da artışın büyük bir depreme işaret etmediğinin altını çizen USGS, Ulusal Deprem Bilgi Merkezi’nde dünya çapında her yıl 20 bin veya günlük yaklaşık 55 depremin yerinin tespit edildiğini söyledi.

USGS, “1900’dan beri kaydedilen verilerde herhangi bir yılda yaklaşık 16 büyük deprem bekliyoruz. Buna büyüklüğü 7-7.9 aralığında 15 deprem ve büyüklüğü 8.0 veya daha büyük olan bir deprem dahildir” ifadelerini kullandı.

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