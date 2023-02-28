Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun hayatını kaybettiği duyurdu.

Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu artık aramızda değil. Mücadelesi her zaman sürdürülecek. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Sabih Kanadoğlu’nu "TBMM'nin 367 olan 'karar yeter sayısı' olmadan toplanmış sayılamayacağı" yorumuyla 2007 yılında Meclis'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarının iptaline giden yolu açmasıyla tanımıştı.

Cumhurbaşkanı'nı henüz halkın değil TBMM'nin seçtiği o dönemde Anayasa'nın 102. maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için, ilk iki turda nitelikli çoğunluk (367 oy), sonraki iki turda ise salt çoğunluk (276 oy) aranıyordu.

Kanadoğlu, 26 Aralık 2006'da Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazısında, anayasada belirtilen 367'nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğunu ortaya attı. Bu tutum CHP tarafından da benimsendi.

Seçimleri yüzde 47, 354 vekille zaferle geçen AK Parti, 6 Mayıs'ta yapılan iki yoklamada 367'yi bulamadığı için seçim geçerli sayılmadı. Bu süreçte devreye giren MHP, boykotu ortadan kaldırdı ve Abdullah Gül 12. Cumhurbaşkanı seçildi.