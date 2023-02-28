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Depreme karşı önlem Kağıthane Devlet Hastanesi taşınıyor! Tahliye kararı alındı

Depreme karşı önlem Kağıthane Devlet Hastanesi taşınıyor! Tahliye kararı alındı

İSTANBUL'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sonra Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi. Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme tamamlandı.

NTV'nin haberine göre, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi. Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi. Karar hastane çalışanlarına tebliğ edildi.

Oraya taşınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir." dedi.

2005 yılında yapıldı

Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi. Aynı yılın kasım ayında hastane poliklinik hizmetine başladı.

Dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti.  Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu.

Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.

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