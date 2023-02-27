Cerahpaşa Tıp Fakültesi hastaneleri kapatıldı! 17 bina çürük çıktı ameliyatlar ve hasta kabulü durduruldu

KAHRAMANMARAŞ merkezi iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, beklenen büyük İstanbul depremi için de akıllar başa gelmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durduruldu. 17 ayrı bina depreme dayanıksız olduğu için hastanelerde çocuk ve acil dışında kasta kabulü durduruldu, ameliyatların hepsi iptal edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının görüntüleri dehşete düşürmüştü.