Cerahpaşa Tıp Fakültesi hastaneleri kapatıldı! 17 bina çürük çıktı ameliyatlar ve hasta kabulü durduruldu
KARAMANMARAŞ depremi ders oldu, İstanbul'un en büyük hastane kampüslerinden birisi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerinin büyük bölümü kapatıldı. Acil ve çocuk dışında hasta kabulü ve ameliyatlar durduruldu...
KAHRAMANMARAŞ merkezi iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, beklenen büyük İstanbul depremi için de akıllar başa gelmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Fatih'te bulunan binalarında sağlık ve eğitim hizmeti binalardaki deprem risk durumu sebebiyle durduruldu. 17 ayrı bina depreme dayanıksız olduğu için hastanelerde çocuk ve acil dışında kasta kabulü durduruldu, ameliyatların hepsi iptal edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının görüntüleri dehşete düşürmüştü.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Fatih'te bulunan binalarının durumları, deprem riski konusuyla öğrenciler ve çalışanlar tarafından sosyal medyada tartışılmış, bazı binalarda yapısal tahribat gözlemlenmişti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın mevcut binaların durumu, olası deprem riski kapsamında devam edilen ve planlanan çalışmalar hakkında açıklamada bulunarak fakülteye ait bazı binaların kapatıldığını, eğitim ve sağlık hizmetinin durdurulduğunu açıkladı.
"Erişkin ayakta ve yatan hasta kabülü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur"
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dahili Tıp Bilimleri Amfileri binasında konuşan Rektör Aydın şunları söyledi: "Yaşanan son depremlerden sonra, betonarme bina stokumuzun değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz hafta başında Rektörlüğümüzce, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyet görevlendirilerek Cerrahpaşa Yerleşkesindeki tüm yapılar değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığ ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir.