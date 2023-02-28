Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'helallik' cevabı! 'İnsanların ölümünü beklediniz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Sizden helallik istiyoruz" sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi. Kılıçdaroğlu, "İki koca gün geçecek insanlar ölecek ben sizden helallik istiyorum, kimin helalliğini istiyorsun sen!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Sizden helallik istiyoruz. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "İki koca gün geçecek insanlar ölecek ben sizden helallik istiyorum, kimin helalliğini istiyorsun sen!" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

- Bir felaket ortamında Kızılay nasıl olur da çadır ticareti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Deponuzda satılmadık kaç çadırınız kaldıysa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz!

- Deniyor ki iktidar depreme hazırlıksız yakalandı. Bunu söyleyenler aslında devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devlet dediğiniz kurum bütün risklere önceden hazırlık yapan kurumdur. Ordumuz niye vardır, savaş çıkarsa ordu harekete geçecek. Ordu savaş karşısında her an hazırdır."

İktidar enkazın altında kaldı

- Enkazın altında kalan bu iktidarın deprem konusunda tahminleri yanlış olmuş, neymiş İstanbul’da bekliyorlarmış, Kahramanmaraş merkezli olmuş.. Hayatımda bu kadar devleti tanımayan bir iktidarı ilk kez görüyorum. Devlet dediğimiz kurum bütün risklere karşı önceden hazırlığını yapan kurumdur.

Bakmayın siz onların ağladıklarına

- Devlette liyakat esastır. Raporlar var. Bu iktidar sağlıklı çalışan bir devletin kolonlarını kesti. Liyakat önemlidir. Adaleti çürüttüler.

- En yetkin insanları kapıya koydular. Devleti yönetenler nerede? Onlar için 1 kişi, 5 bin kişi, 50 bin kişi ölmüş hiç önemli değil, bakmayın ağladıklarına…

Para dağıtarak insanların iradesi satın alınabilir mi?

- Para dağıtarak insanları yanımıza çekebilir miyiz.. Parayla insanların iradesi satın alınır mı? En acılı günde sana para vereceğim denir mi Allah aşkına! İnsanlıktan çıkanlar ancak bunu yapar. İnsanın ne olduğunu bilmeyenler ancak bunu yapar, izlerken utanıyorum, nasıl bir devlet yönetimidir bu. Nasıl bir çürümüşlüktür bu! Anlamakta zorlanıyorum. Devletin kurumları ortak hareket eder, koordinasyon yapılır.

Asıl acı olana donarak öldüler

- Raporlar, bilimsel makaleler, TBMM’nin deprem araştırma raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecektim. Biliyordunuz, kast ettiniz, 50 bine yakın yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz, daha acı olanı büyük bir kısmı donarak öldü.

İnsanların ölümünü bekledi bunlar

- Güçlü silahlı kuvvetlerimiz var. Düğmeye basıldığı anda en geç 6 saat içinde ulaşamayacakları Türkiye coğrafyasında hiçbir yer yoktur. Çadırları, sahra hastaneleri, mutfakların tamamını en geç 6 saat içinde yapabilirlerdi. Yaptırmadılar. İnsanların ölümünü bekledi bunlar. Göz göre göre, bağıra bağıra ölümü gördüler.

Kimin helalliğini istiyorsun sen!

- Devlet dediğiniz kurum işbirliği yapar, ortak hareket eder. Halkın hayatına kast etmenin helalliği olmaz.

- Hayata kast ediyorsunuz. TBMM’nin deprem raporları olmasaydı bilmiyordunuz diyecektim. Biliyordunuz, kast ettiniz, 50 bin yurttaşın ölümüne neden oldunuz.

- Büyük bir kısmı donarak öldü. İki gün geçecek ‘Ben sizden helallik istiyorum’ diyeceksin. Nasıl bir helallik anlayışı? Donarak ölen vatandaştan neyin helalliğini isteyeceksin?

- Devlet yönetilmiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde deprem kurulu oluşturulması kararı almışlar. Rahmetli Ecevit, Marmara depreminden sonra Ulusal Deprem Konseyi’ni kurdu. Başında da TÜBİTAK vardı. Onun ilk genelgesi de bu. 2007’de ilk yaptıkları iş bu kurulu kapatmak oldu, şimdi kurul açıyorlar.

Sen cumhuriyetten intikam mı almak istiyorsun

- Devlette devamlılık esastır. Bunlar devlet benimle başladı diyor, benden önce devlet yoktu diyor. Devleti bir felaketle karşı karşıya getirdi.

- Deprem olayı sadece siyasal iktidarların, siyasi partilerin gündemin de değil MGK’nın da gündemindeydi. Sen MGK’nın başkanısın, Kızılay’ın onursal üyesisin. Sen cumhuriyetten intikam mı almak istiyorsun?

- Ortak Mutabakat Metni’nde de vardı bu. Biz bu gerçeği görüyorduk. Depreme karşı hiçbir hazırlık yapmadıklarını görüyorduk.

11 maddede devletin yeniden inşası...

Devletin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 11 madde halinde bunu sayacağım.

- Müteahhitliğin bir kriteri olmalı. Elini kolunu sallayan ben müteahiddim diye geziyor. Kimsin sen ya. Berbere gidiyoruz traş olmak için belge istiyoruz berberden

- Müeahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz. Hatayı yaptığın zaman satın alan dava açabilmeli ve hemen sonuçlanmalı dava.

- Yapı Denetim elemanları var. Onlar için de mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz. Eğitilmesi lazım. Mesleki sorumluluk sigortası olmalı.

- Yapılacak bütün yeni yapıların yapı kimlik belgesi yapılacak ve tapu kayıt olacak. Bina yapıyorsunuz izleyen yok ya!

- Okullar, hastaneler, AVM’ler vs. gibi deprem güvenliği sertifikası olacak. Buraya toplu olarak halk gidiyor.

- Kızılay, AFAD, DASK yeniden yapılandırılacak, eski ruhlarını kavuşturulacak.

- Merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliği objektif kurallara bağlanacak. Bu depremde bir acıyı daha gördük. CHP’li belediye orada olmasın, engel çıkaralım. Deprem için senin yapamadığını yapıyorlar. Bu depremde hepimiz oturup kalkalım CHP’li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaşıldı. Önünü kesmeye çalıştılar. İnsanda biraz vicdan olur. Enkazın altında vatandaş bekliyor, ben gideceğim sen gidemezsin diyor

Niçin CHP’li belediye olduğu için. CHP logosuyla bile ortaya çıkmadılar. Biz böyle bir gelenekten geliyoruz.

- Deprem dolayısıyla özel istisas mahkemeleri kurulmalı. Bir an önce sonuçlanması lazım.

Allah rızası için 1 kişi istifa etmedi

- TSK afet sırasında ne yapılacak bir protokol hazırlanacak. Dünyanın bütün ülkelerinde böyle bir olayda ilk hareket eden askerdir. Çünkü onların eğitilmiş personeli vardır.

- 50 bine yakın insan hayatını kaybetti, Allah rızası için bir kişi ben işin sorumlusuyum diye istifa etmedi ya!

Acil olarak yapılacak şeler

- Saray iktidarı her şeyi not ediyoruz diyor, 11 temel ilkeyi açıkladım. Acil olarak yapacağımız şeyler var:

-Kentte evi veya iş yeri yıkılan veya yıkılacak olan tüm hak sahipleri bankalardan veya esnaf kooperatiflerinden aldıklarını kredilerin ana paraları ve faizlerini silin. Zaten evi başına yıkılmış vaziyette, hâlâ para mı istiyorsunuz? Bir bankamız gayet güzel örneğini verdi, diğerlerinden de istiyoruz.

- Yeni konut ve iş yeri yapımında depremzedelerden hiçbir bedel alınmasın. Sosyal devlet zor günde kendisini gösterir.

- Yıkılan konutların ve projeleri onaylanması ve maliyetlerinin onlardan alınması lazım. Mahkemeye vereceğiz onları.

- Kamu alacakları var, bunların faizsiz ve uygun koşullarla taksitlendirilmesi lazım. Kırsalda evi ve çiftliği olan kredilerinin faizleri ve ana paraları silinmeli.

- Üreticisiyse ilaç, yem, gübre, sulama desteği nakden ödeyeceksin. Ekilmesi gerekiyor tarlalarının.

- Üreticilerin elektrik borçlarını kamu ödeyecek ya da elektrik dağıtım şirketleri. Depremde evi yıkılmış hâlâ oradan elektrik parasını kesiyor.

- Deprem yönetmeliklerine uygun olarak güçlendirilmesi gereken tüm yapıların güçlendirilmesi için hak sahiplerine uygun koşullu ve uzun vadeli finansman sağlansın.

- Oluşturulacak hasar tespit komisyonlarında çalışanlara güvence ve sorumluluk verilsin.

- Konutları veya iş yerleri yıkılan ya da yıkılacak tüm ailelerin yeni yaşam alanlarındaki internet hizmeti kamu tarafından karşılansın. İnternet bir insan hakkıdır.

- Depremde otomobil, kamyon, kamyonet, TIR, motosiklet, traktör gibi ulaşım ve hizmet araçlarını kaybeden depremzedelere yeni araç alımlarında faizsiz, uzun vadeli kredi sağlansın. MTV ve ÖTV’ye tabi araçlardan da vergi alınmasın.

- Deprem bölgesinde işçi olarak çalışanların ücretleri bir yıl süreyle vergi dışında bırakılsın. Deprem bölgesine dönüp çalışabilirler.

- Depremzede ailelerinin üniversitelerde okuyan çocuklarından harç ve yurt ücreti alınmasın.

- Deprem bölgesindeki yerel yönetimlerin yıkılan veya kullanılmaz hale gelen altyapı inşaatlarını merkezi hükümet yapsın. Bu maliyetin altından yerel yönetimler kalkamaz.

- Özellikle kırsal bölgelerdeki kamu personellerinin lojman ihtiyaçları var, süratle karşılanması lazım.

- Deprem bölgesinin yeniden yapılanmasında kamudan ihale alan firmalara bölgede yürüteceği işlerde kullanacağı personelin en az yüzde 25’inin o bölge halkından olma zorunluluğu getirilsin.

- Bunlar acil yapılması gereken düzenleme yapılmalı. Onlar çadır satmakla meşguller, Kızılay kanını satmakla meşguller, devletin kolonlarını kesmek.