Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile Elbistan'da! 309 bin konut inşaatı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortakları MHP lideri Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret ediyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan’dı. İlçemizde çok büyük tahribata yol açtı.

Hasarlı binalardan uzak durun

- Bilim insanları istisnai bir felaket olarak tanımlanıyor. Dün de Malatya’da benzer bir durum yaşadık. Hasarlı binalardan uzak durulmalı. Maraş’ta 41 binin üzerinde personel görev yaptı. Maraş’ta 12 bin 383 vatandaşımız hayatını kaybetti.

- Bugüne kadar 20 bin 300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdi. Çadır ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Maraş’ta 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş’ta 77 bin çadır dağıtıldı. 24 bin konteyner planlaması yaptık.

- Acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

- Acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Bölgede elektrik konusunda sıkıntı yok

Elektrik konusunda sıkıntı kalmadı. Doğal gaz hatlarındaki çoğu sorunu giderdik. İçme suyu konusunda yüzde 98’e ulaştık. Haberleşme konusunda sorunu giderdik. 3 bin 487 binanın ağır hasarlı olduğu tespit ettik, Maraş genelinde 45 bin 575 binada ulaştığını görüyoruz.

TOKİ deprem sınavını verdi

- Köyler dahil 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz. Maraş’ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz. 1 yıl müsaade istiyorum.

- Tüm yıkımları telafi edecek güce sahibiz. TOKİ deprem sınavını inşa kalitesi, depreme hazırlık konusunda alnının akı ile verdi. Bütünüyle Malatya’da, İzmir’de Erzincan’da yaptık. Yeni konutları da bu standartlarda yapacağız. Zemin artı 3 veya 4 olacak şekilde planlanıyor. Fay hattı veya zemin sıvılaşması olan yerlerde müsaade etmeyeceğiz. Ovalardan- dağlara kaydırıyoruz.

Vatandaşlarımızı eskisinden daha iyi evlere kavuşturacağız. Mimarlarımız mühendisleri ile gayreti içindeyiz. Deprem bölgesini yeniden inşa etmek bizlere nasip olacaktır. Yaşadığımız bu büyük felaketin hepimize hatırlattığına inanıyorum.

Her kim zehirli diliyle engellemeye kalkarsa milletimizi hançerlemiş olacaktır. İdeolojik, keyfi sebeplerle bedel ödetmesine izin vermeyeceğiz.

Devlet Bahçeli: Bu ziyaretin anlamı büyük

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Değerli Elbistanlılar 6 Şubat’tan bu güne acılı günler yaşadık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu ziyaretin anlamı büyük" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici ise, "Sizlerdeki tevekkülü görmekten güç aldım. Bütün devletimizin kadroları ilk günden itibaren ellerinden bütün gayreti koyarak çalışma gösterdiler. Sayın cumhurbaşkanımızın merhametine, çalıştığına gayret gösterdiğine şahidiz. Bizler sizinleyiz. Sizlerin, milletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.