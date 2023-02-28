Bakan Kurum'dan hasar tespit açıklaması! Yeni konutların yapılacağı yer belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada, "Hem Antakya merkezde hem Kırıkhan'da hem Defne'de hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre ilanlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan Kurum, yeni konutların yapılacağı yeri de açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binaların yeniden değerlendirileceğini söyledi. Yeni konutların yapılacağı yeri açıklayan Bakan Kurum, 'Her ilimizde olduğu gibi Hatay'ımızda da öncelikle rezerv alanlarda Amanos Dağı eteklerine binalar inşa edeceğiz. En doğru yerleşim alanı için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Kırıkhan'daydık, yoğun yıkımın yaşandığı bir yer. Şu an Hatay'dayız. 23 gün geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi, taze. İlk andan itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla Hatay'dadır, 11 ilimizdedir. Seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hatay’ımızda şehrin kanaat önderleriyle bir araya geldik. Bu işleri yapacak arkadaşlarımız da bizlerle beraberdi.

Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.

Yeni konutlar nerelerde yapılacak?

Depremin olduğu andan itibaren 85 milyon Hatay için tek yürek oldu. Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz.

213 bina acil yıkılacak ve ağır hasarlı

Depremin ilk anından itibaren 85 milyon tek yürek oldu, Deprem yaşanan 11 ilimiz için çalışmalarını yürüttü, yardımlarını yaptı. Buradaki sağlam yerler inşa edilene kadar da hep birlikte çalışacağız. Hasar tespit çalışmalarımız sahada fiilen devam etmekte. Hem Antakya merkezde hem Kırıkhan'da hem Defne'de hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında daha önce tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre ilanlarımızı gerçekleştireceğiz. 1 milyon 520 bin bina incelendi. 213 bin binanın acil yıkılacak olduğunun tespitini yaptık. Hatay’ımızda 60 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

"Ay sonunda sözleşmeler tamamlanacak"

Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş merkezli depremde 14 milyon insanımızı derinden sarsan depremde yeni inşa çalışmalarının da daha önceki afetlerde olduğu gibi, aynı anlayışla çalışmalarımızı yapacağız. Bu kapsamda birçok üniversitemizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru yerleşim alanlarını, en doğru zeminde en doğru yapı tekniğine göre süreci yönetiyor olacağız. Bu ay sonuna kadar sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından da etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız.

Nurdağı'nda 456, Kilis'te 645, Adıyaman'da 297 yuvamızın sözleşmeleri imzalanmış yapımları başlanmıştır. 2 bin 507 yeni yuvamızın daha sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik.

2 bin 312 konutumuzun sözleşme süreci başlamıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa'da 2663 konutumuzun ihale süreçleri devam etmektedir. Şubat ayında 14 bin 500 konutun yapımına başlamış olacağız. Niyetimiz önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içinde konut sözleşmelerimizi, ihaleleri gerçekleştirmek.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Acil olan problemlerin çözülmesi için çalışıyoruz. Mehmetçik de ilk andan itibaren seferber oldu. Askerimiz büyük bir fedakarlık içinde çalışıyor ve çalışmasını sürdürüyor. 57 taburla çeşitli yerlerden Kıbrıs dahil personelimizin intikalini sağlamak suretiyle deprem bölgelerine sevkini sağladık.

109 mutfağımız deprem bölgesinde, vatandaşımıza 3 öğün yemek sağlamaya çalışıyoruz. Banyo, tuvalet gibi imkanların da her bölgemize seferber edilmesini sağlıyoruz.

Ülke çağında hava köprüsü kurmak suretiyle 70 civarında uçakla intikalleri destekledik. Denizde de benzer bir köprü kurmak suretiyle iş makinelerinin gelmesi konusunda gemilerimizden yararlandık. Yaralılarımızın bir an önce sağlık tesislerine ulaştırılması konusunda gerekli sevki sağladık. 70 civarında helikopterimizle de yurt içi ve yurt dışından gelen yardımları depremzedelere ulaştırmak için kullandık, kullanmaya devam ediyoruz.

Bölgedeki ve bölge dışındaki sosyal tesislerimizi de ihtiyaç sahipleri için açtık. Suriye'den herhangi bir göç, intikal söz konusu değildir. Aksine Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler.

Büyük bir felaketle karşılaştık. Milletimiz, devletimiz, vatandaşlarımız ayakta.

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