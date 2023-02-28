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İstanbul'da oyuncak silahla banka soygunu: Müşteri olan sivil polis yakaladı!

İstanbul'da oyuncak silahla banka soygunu: Müşteri olan sivil polis yakaladı!

İstanbul Çekmeköy'de, oyuncak silahla bir bankayı soyduktan sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.

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Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.

Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.

İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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