Galatasaraylı depremzede Cihan Emir Parlak öldü son görüntüsü ağlattı: Ben üzülmem artık
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Depremde enkaz altında kalan Cihan Emir Parlak 62 saat sonra kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan ve 2 bacağı kesilen 12 yaşındaki Cihan, sıkı bir Galatasaray taraftarıydı. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüşen Cihan bugün hayatını kaybetti... Cihan Parlak'ın, vefat etmeden önce hastane odasındaki sözleri duygulandırdı...
Kahramanamaraş merkezli depremin ardından, Adıyaman'da 62 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
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Cihan Emir Parlak, Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile hastanede görüntülü olarak görüşmüştü.
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Galatasararay taraftarı Cihan, bugün hayata gözlerini yumdu.
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Genç Galatasaraylı'nın vefatının ardından Galatasaray kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.
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