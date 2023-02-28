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Galatasaraylı depremzede Cihan Emir Parlak öldü son görüntüsü ağlattı: Ben üzülmem artık

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Galatasaraylı depremzede Cihan Emir Parlak öldü son görüntüsü ağlattı: Ben üzülmem artık

Depremde enkaz altında kalan Cihan Emir Parlak 62 saat sonra kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan ve 2 bacağı kesilen 12 yaşındaki Cihan, sıkı bir Galatasaray taraftarıydı. Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüşen Cihan bugün hayatını kaybetti... Cihan Parlak'ın, vefat etmeden önce hastane odasındaki sözleri duygulandırdı...

Galatasaraylı depremzede Cihan Emir Parlak öldü son görüntüsü ağlattı: Ben üzülmem artık

Kahramanamaraş merkezli depremin ardından, Adıyaman'da 62 saat sonra kurtarılan 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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Galatasaraylı depremzede Cihan Emir Parlak öldü son görüntüsü ağlattı: Ben üzülmem artık

Cihan Emir Parlak, Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile hastanede görüntülü olarak görüşmüştü.

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Galatasaraylı depremzede Cihan Emir Parlak öldü son görüntüsü ağlattı: Ben üzülmem artık

Galatasararay taraftarı Cihan, bugün hayata gözlerini yumdu.

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Galatasaraylı depremzede Cihan Emir Parlak öldü son görüntüsü ağlattı: Ben üzülmem artık

Genç Galatasaraylı'nın vefatının ardından Galatasaray kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

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