Bakan Murat Kurum'dan İstanbul açıklaması: 1,5 milyon konutu taşıyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya Afet Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sabahleyin Kırıkhan’daydık, şu an Hatay Merkez’deyiz, buradan İskenderun’da vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz.

Depremin ardından 23 gün geçti, acılarımız hala ilk günkü gibi acı dinmedi. Seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsani yardım faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan da vatandaşlarımızı sağlam güvenli alanlara yerleştirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şehrin kanaat önderleri ile bir araya geldik burada kuracağımız yerleşime dair fikirleri aldık.

Master plan hazırlığına başladık

Amanos dağı eteklerinde belirlediğimiz zemin olarak sağlam, güvenli alanlarda yerleşim sürecini başlatacağız. Şehrin Meclis binasını, Ulu Cami’sini, tarihi yapılarını içine alacak bu alanlarla birlikte Asi Nehri’ni buradaki tüm doğal güzellikleri, yeşil alanları, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla ve burada yaşayan Hatay’lı kardeşlerimizin demografik yapısını içine alacak bir anlayış ile master plan hazırlığına başladık."

1,5 milyon konutu taşıyacağız

Öte yandan TRT Haber'in haberine göre, Bakan Kurum, "İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız." dedi.

Bakan Kurum konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Gerek belediyelerimizden gerek sivil toplum örgütlerimizden temsilcilerimizle birlikte çalışma grubumuz 7 gün 24 saat esası ile çalışacak. Hatay’ımızın altyapısı ile sanayi alanları ile hem kırsaldaki yerleşimini hem buradaki lojistik güzergahlarını içine alacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyor olacağız.

Depremin ilk anında itibaren 85 milyon tek yürek oldu. Depremin son anına kadar güvenli yerleşim yerleri inşa edilene kadar hep birlikte çalışacağız.

Hasar tespit çalışmalarımız devam etmekte. Hatay’da Defne Merkezli depremler sebebiyle yeniden bu alanlarda hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Hem Antakya Merkez’de hem Kırıkhan, Defne, Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarında az hasarlı, hasarsız ve orta hasarlı tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek.

202 bin bina riskli

582 bağımsız bölüm, 202 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkılacak tespiti yaptık. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip net rakamı da ortaya koyacağız.

Yeni inşa çalışmalarını daha önceki afetlerde olduğu gibi nasıl vatandaşlarımıza sözü tuttuysak yine aynı çalışmayı yapacağız. Onların görüşleri, fikirleri bizim için kıymetlidir. İnşa sürecini onlarla birlikte yapacağız.

Birçok üniversitemizde ortak çalışmalar yürütüyoruz ve en doğru yerleşim alanların mikro bölgeleme çalışmaları, ayrıntılı jeolojik etütlerimiz ve en doğru zeminde en doğru yapı tekniğine göre yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. Bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmelerimizi tamamlayacağız ve ardından etap etap konutlarımızın yapımını yürütüyor olacağız.

Nurdağı ve İslahiye’de konutlarımızın ihaleleri gerçekleşti, inşa faaliyetleri başladı. 1797 yeni yuvamızın sözleşmeleri imzalanmıştır.

Hedefimiz nisan-mayıs ayları içerisinde köylerimizde ve merkezde konut ihalelerimizi, sözleşmelerimizin ihalelerini gerçekleştirmek. Bugün olduğu gibi her ilimizde ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz.

Çalışmalarımızı 24 saat esası ile sürdüreceğiz. Dün sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Adıyaman’daydık yapım süreçlerini aynı diğer illerimizde olduğu gibi başlattık. Aynı anlayışla il il ilçe ilçe vatandaşlarımızı dinleyeceğiz.

Sanayimizi de unutmuyoruz. Mevcut OSB’lerimizdeki yerleşim yerlerine uygunluk oradaki zeminin kalitesi ile birlikte sanayilerimizin de ayağa kalkması amacıyla da bugün de yine istişarelerde bulunduk. Gerek geçici yapılanma, kalıcı yapılanmalara ilişkin bakanlığımız her türlü desteği verecektir.

Hatay’da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Hatay Merkez üzerinde yapılaşmaya ilişkin aynı yoğunlukla yapılaşamayacağımızı tüm toplantıdaki paydaşlarımız bizimle aynı fikirde. Gerekli imar düzenlemelerini yapacağız. Gerekli kısıtlamaları yapacağız.

Gerek imar transferi gerek kamulaşma yöntemiz ile şehrin içinde yeni toplanma alanlarının açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun teknolojilerle kamu binalarında her türlü teknolojinin uygulanacağı, depremselliğin etkisini en aza indirecek tüm tekniklerin de her binamızda uygulanacağını ifade ediyor Hatay’ımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm şehri kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız

Bizim şu an önceliğimiz deprem bölgesindeki 11 ilimiz. 11 ilimizde biz vatandaşımıza diğer afetlerde olduğu gibi sözümüzü tutma anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağır hasar görmüş ne kadar yapı varsa bunların yapım süreçlerini şehrin kültürüne, demografik yapısına uygun bir şekilde inşasını gerçekleştireceğiz. Hanları, hamamları, Turizm Bakanlığı restorasyonu yapacak. Tüm şehri kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız.

Şehrin içinde ağır hasar görmemiş yeni yapılacak tasarımla birlikte kentsel dönüşüm projesi içine alınması gereken alanlar var. Bütün deprem bölgelerinde bu anlayışla hasar görmemiş olsa bile şehrin ihtiyaç doğrultusunda o alanları proje içerisine dahil edeceğiz.

Ulusal ve kentsel strateji planımızı tamamladık yeni lojistik güzergahları ile birlikte sanayi alanlarımız deprem e karşı güçlendirecek adımları atacağız. 780 kilometrekare vatan toprağında eş zamanlı yürüteceğiz."