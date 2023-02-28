Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! Maça damga vuran anlar: Taktik kağıdını yırtıp attı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turunda İspanya devi Sevilla ile eşleşmişti. Son olarak Osasuna ile karşılaşan Sevilla kendi evinde sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldığı mücadelede Arjantinli futbolcu Acuna'nın, Teknik Direktör Sampaoli'nin gönderdiği taktik kağıdını yırtıp atması damga vurdu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayıp adını direkt son 16 turuna yazdırmıştı. Seri başı olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elenen Sevilla'nın, PSV Eindhoven'ı geçmesinden sonra kurayla Sarı-Lacivertlilerin rakibi oldu.

Avrupa Ligi'nin en başarılısı ama

UEFA Avrupa Ligi'ni tam 6 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı olan Sevilla'nın işleri İspanya 1. Ligi La Liga'da hiç yolunda gitmiyor. Endülüs temsilcisi, 25 puanla küme düşme hattında yer alan Valencia'nın sadece 2 puan önünde yer alıyor.

İkinci hocayı da gönderebilir

Sevilla sezona Julen Lopetegui ile başlamış, alınan kötü sonuçların ardından Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli'nin göreve getirdi. Sampaoli, 26 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Acuna kağıdı yırtıp attı

Son olarak Osasuna ile karşılaşan Sevilla kendi evinde sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Skor 3-2'ye geldiğinde sahaya taktik kağıdı gönderen Sampaoli'ye ise ciddi bir tepki geldi.

Sırp futbolcu Gudelj'in getirip İspanyol oyuncu Olivier Torres'e verdiği taktik kağıdı, Arjantinli Acuña'nın hışmına uğradı. Acuña'nın kağıdı alıp yırtıp yere atması, takımda Sampaoli'nin otoritesinin sarsıldığını ortaya koydu.

İlk maç 9 Mart'ta

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile 9 Mart'ta deplasmanda ilk eleme maçını oynayacak. Rövanş ise 16 Mart'ta olacak.