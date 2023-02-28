Yok olan mahalleden geriye sadece muhtar kaldı: Bir gün dönecekler...

Depremin yerle bir ettiği Defne'nin Elektrik mahallesinin muhtarı 5 bin 200 nüfuslu yerde bin 100 kişinin öldüğünü afetten kurtulanların ise bölgeyi terk ettiklerini söyledi. Mahallede tek başına kalan muhtar burayı terk etmeyeceğini söyleyerek "Kimin nerede oturduğunu tek tek biliyorum. O yüzden burada kalmam lazım. Bir gün dönecekler inşallah" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Abone ol

6 Şubat deprem felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da enkazın ardından acılar kaldı. Defne ilçesinin Elektrik mahallesi de enkaz altında kalan yerlerin başında geldi.

5 bin 200 nüfuslu bu mahallede çok sayıda vatandaş enkaz altında kalarak yaşamını yitirirken, geride kalanlar ise şehri terk etti. Elektrik Mahallesi Muhtarı Nihat Derviş ise mahallesini terk etmedi. Bölgeyi terk etmeyeceğini ve insanların mallarına sahip çıkacağını söyleyen Muhtar Nihat Derviş, mahalledeki son durumu gözyaşlarıyla anlattı.

20 yıldır Elektrik Mahallesi’nde muhtarlık yaptığını söyleyen Derviş, "Burada doğdum, burada büyüdüm. Mahallenin yüzde 85’i bizim yakın dostlarımız. Hepsi buralarda yaşıyordu. 5 bin 200 nüfusumuz var burada. Bin 100 kişi kadar ölümüz var.

Kurtarabildiklerimizi kurtardık, kurtaramadıklarımız ise hala dün 2 tane enkazdan ceset çıkardık. Teşhislerini yapacağız. Allah beterinden korusun fakat çok kötü durumdayım. Benim de yeğenim öldü. 28 yaşındaydı. Enkazdan çıkardık, fakat vefat etti. Onun gibi niceleri var bu durumda. Yaklaşık 300 - 400 yaralı çıkardık. Diğerleri kurtuldu ve şehri de terk ettiler. Bütün sokaklar böyle. İçine giremezsiniz zaten. Ne anlatacağımı bilmiyorum. Sözün bittiği yer. Başaracağız devletimizle beraber. Buradan ayrılmayı düşünmüyoruz. Kesinlikle buradayım. Gerek karayolları, gerek AFAD, gerekse hasar tespite hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Kimin nerede oturduğunu tek tek biliyorum. O yüzden burada kalmam lazım. Bir gün dönecekler inşallah" ifadelerini kullandı.

Muhtarlık binasının yıkıldığını ve arabada yaşadığını söyleyen Derviş, "Buradan gidenlerin bazılarının cebinde para bile yoktu. Kaçtılar gittiler. Mecbur çocuklarına bakacaklar. Çoğu parasız gitti buradan. Biz de sponsor arıyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Mahallede en büyük yıkımın yaşandığı yerin Kuğulu Sokak olduğunu belirten Derviş, "Çoğu bina için de acil yıkım kararı alındı. Mahallenin yüzde 96’sı yok artık. Ama başaracağız, güçlüyüz. Bunların hepsi benim ailem. İçeride benim ailem. Yaşamıyorlar ama yine içerideler. Buradaki insanların her şeyi gitti. Onlara moral vermem lazım. Evlerini korumam lazım. Onların çocukları benim çocuklarım. Ben onlarla beraber büyüdüm burada" diye konuştu.

Yıkılan sokakları gezerken gözyaşlarına hakim olamayan Nihat Derviş, "Köşede duran binada bir bayan 4 çocuğu ile yaşıyordu ve bu depremle birlikte o ailenin hepsi yok oldu" dedi.

Derviş en büyük umudunun ise mahallede yaşayan komşuları ile tekrar eski günlerdeki gibi bir araya gelmek olduğunu söyledi.