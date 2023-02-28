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Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor iddiası! Sözlü anlaşmaya varıldı

Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor iddiası! Sözlü anlaşmaya varıldı

Ara transfer döneminde Roma'dan dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın, Anderson Talisca ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Talisca, adeta taraftarın sevgilisi olmuştu.

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Icardi, Mertens, Mata, Rashica, Yusuf Demir, Kaan Ayhan, Torreira, Midtsjö, Ross, Sam Adekugbe, Abdülkerim Bardakçı, Oliveira ve son olarak Zaniolo gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray, Suudi Arabistan Al-Nassr'da Ronaldo'nun da takım arkadaşı olan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile anlaşmaya vardı.

Jryan Hfc'de yer alan bir haberde, Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca, Al Nassr'a devam etmeyeceğini bildirdi. 

Sözlü olarak anlaşmaya varıldı

Haberde, Suudi ekibine devam etmeyeceğini bildiren 29 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig devi Galatasaray ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bu iddianın ardından sosyal medyada, Talisca'nın Süper Lig'e döneceğini düşünen G.Saraylı taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj ve yorum bombardımanına tuttu.

Al-Nassr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon forma giydiği 16 maçta tam 14 gol kaydetti.

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