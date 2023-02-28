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Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş yeniden sallandı.

AFAD'dan yapılan açıklama göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,88 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:49'da 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.

Osmaniye depremi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derilinliği 12,93 kilometre olarak açıklandı.

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