Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Abone ol
Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Kahramanmaraş yeniden sallandı.
AFAD'dan yapılan açıklama göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,88 kilometre olarak duyuruldu.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 17:49'da 4,1 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı.
Osmaniye depremi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derilinliği 12,93 kilometre olarak açıklandı.