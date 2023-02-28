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Depremzedelere fahiş kira fiyatı verenlerle ilgili soruşturma başlatıldı

Depremzedelere fahiş kira fiyatı verenlerle ilgili soruşturma başlatıldı

Kentte internet siteleri üzerinden deprem bölgesinden gelen vatandaşlara uçuk fiyatlarda konut satışı ve kiralama yapılmasının üzerine başsavcılık harekete geçti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 23 gün geçti. Kentte birçok binanın yıkılmasıyla 44 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Depremzedelerin yaralarının sarılması için afet bölgelerinde hummalı çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda çadır ve konteyner kentlerin kurulması için çalışmalar hızlandırıldı. Öte yandan birçok vatandaş da farklı illerdeki KYK yurtları ve otellere yerleştirildi.

Fırsatçılar işbaşında

Kamu kurumları, belediyeler ve STK'ların seferber olduğu kentte, bazı ev sahipleri ise fırsatçılığa başladı. Bunun bir örneği de Ankara'da yaşandı.

Yaşanan durumun ortaya çıkmasının üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentte bu durumu fırsat bilen ev sahipleri ve emlakçıların satış-kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine araştırma yapıldığı belirtildi.

"Gerekli talimatlar verilmiştir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir.

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