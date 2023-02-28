Kağıthane Devlet Hastanesi de tahliye edilecek

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının ardından bugün de Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

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6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde hissedilmiş ve büyük yıkımlar oluşmuştu. 44 binin üzerinde de can yitirilmişti.

Depremin ardından sahada başlatılan çalışmalarda, hasar tespit çalışmalarına başlanmış ve ihmalkarlıklar gün yüzüne çıkarılmıştı.

Bunun üzerine yurt genelinde deprem senaryoları yeniden gündeme gelmeye başladı.

Eğitim ve sağlık kurumları inceleniyor

Harekete geçen vatandaşlar, oturdukları binaların dayanıklı olup olmadığının incelenmesi için başvurularda bulundu.

Öte yandan yetkililer tarafından sağlık ve eğitim kurumlarında da çalışmalara başlandı.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, riskli bulunan 93 okulda eğitimin yapılmayacağını açıklamıştı.

İstanbul'da 2 hastane hakkında tahliye kararı

Son olarak dün alınan bir kararda ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binasının büyük bir kısmının, depreme dayanıklı olmaması nedeniyle kapatıldığı duyuruldu.

Bugün ise Kağıthane Devlet Hastanesi hakkında tahliye kararı alındı. Hastanenin kısa süre içerisinde tahliye edilmesi bekleniyor.

Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları, ülke genelinde yürütülmektedir. Bu çerçevede İstanbul Kağıthane devlet hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi, birkaç gün içerisinde tamamlanacaktır. Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarını bilgilendirme çabası içerisinde olacağım.

Ayrıca bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi için de hem hizmetin devamı hem de kıymetli bilim insanlarımızın hizmete devam edebilmeleri için de gayret ve çaba içerisindeyiz. Bununla ilgili de son durumu önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklamaya gayret etmiş olacağım. Vatandaşlarımızın bu dönemde tedirgin olmaması ve bu anlamda açıklamaları dikkatle takip etmelerini önemsiyorum. Vatandaşlarımızın tedirgin olacağı bir durum söz konusu değil.