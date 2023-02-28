BIST 5.237
DOLAR 18,88
EURO 20,02
ALTIN 1.109,61
HABER /  GÜNCEL

Esrarengiz ışık hakkında TUA'dan açıklama geldi

Esrarengiz ışık hakkında TUA'dan açıklama geldi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde görülen ışık hüzmesi hakkında Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi.

Abone ol

Ağrı’nın Patnos ilçesinde gökyüzünde vatandaşları tedirgin eden görüntü oluşmuştu. Yerden göğe fırlayan Işık huzmesi hakkında Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı.

TUA, yerde bulunan bir kaynaktan çıkıyormuş gibi görünen olayın 'Işık sütunu' olduğunu duyurdu.

'Ekstrem bir doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır'

Yapılan açıklamada, ''Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır.'' denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kağıthane Devlet Hastanesi de tahliye edilecek
Kağıthane Devlet Hastanesi de tahliye edilecek
Depremzedelere fahiş kira fiyatı verenlerle ilgili soruşturma başlatıldı
Depremzedelere fahiş kira fiyatı verenlerle ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
Kızılay Başkanı Kerem Kınık ne kadar maaş alıyor? Kızılay yöneticilerinin lüks araç merakı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık ne kadar maaş alıyor? Kızılay yöneticilerinin lüks araç merakı
Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor iddiası! Sözlü anlaşmaya varıldı
Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor iddiası! Sözlü anlaşmaya varıldı
Yok olan mahalleden geriye sadece muhtar kaldı: Bir gün dönecekler...
Yok olan mahalleden geriye sadece muhtar kaldı: Bir gün dönecekler...
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! Maça damga vuran anlar: Taktik kağıdını yırtıp attı
Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla karıştı! Maça damga vuran anlar: Taktik kağıdını yırtıp attı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mevlit okutacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mevlit okutacak
Bakan Murat Kurum'dan İstanbul açıklaması: 1,5 milyon konutu taşıyacağız
Bakan Murat Kurum'dan İstanbul açıklaması: 1,5 milyon konutu taşıyacağız
Cenk Tosun'dan kaçan penaltı açıklaması: Kendimi toparlayamadım
Cenk Tosun'dan kaçan penaltı açıklaması: Kendimi toparlayamadım
EYT Meclis'te görüşülmeye başlandı! 5 bin gün şartı değişecek mi? İlk aylık ne zaman ödenecek?
EYT Meclis'te görüşülmeye başlandı! 5 bin gün şartı değişecek mi? İlk aylık ne zaman ödenecek?