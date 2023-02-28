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Jeofizik mühendisi Ahmet Ercan gözaltına alındı

Jeofizik mühendisi Ahmet Ercan gözaltına alındı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımlar nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili açıklamalarıyla gündem olan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında bir gelişme yaşandı.

Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı 

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Elazığ'da gözaltına alındı

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. 

Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İşte Ahmet Ercan'ın paylaşımlarından bazıları...

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