Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı için kulüpten ihraç edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Daha sonra sosyal medyada Bahçeli'nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği iddiaları ortaya atıldı.

Tüm bu yaşananların ardından siyah-beyazlı kulüp söz konusu iddiaları yalanlarken konuyla ilgili açıklama da yapıldı.

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol'un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde tüm kurullar, tüzüğümüz gereği Genel Kurul oylarıyla göreve gelmekte, tüzük hükümlerine göre görev yapmaktadır. Bu, seçilen tüm kurullarımız için geçerlidir ve görev ile yetkileri gerek kanunla gerekse de tüzükle belirlenmiştir.

28.04.2000 tarihinde Kulübümüze üye olan 14684 sicil numaralı Sayın Devlet Bahçeli’nin üyelik aidatlarını yatırmadığı ve bu nedenle kulüp üyeliğinden ihraç edildiği ile ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup kendisinin aidat borcu bulunmamaktadır.

Sayın Bahçeli’nin Kulübümüze aidat borcu olmadığı gibi kurulumuza ulaşmış yazılı bir istifa dilekçesi de bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."