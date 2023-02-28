Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti

Altılı masanın yapacağı bir sonraki toplantı için çalışmalar başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu kapsamda Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.Abone ol
2 Mart'ta gerçekleştirilecek altılı masa toplantısı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak.
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da bu kapsamda ziyaretlere başladı. Karamollaoğlu, 6'lı Masa liderlerinin 13'üncü toplantısından önce Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti
İki liderin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
Karamollaoğlu ve Davutoğlu, 6'lı Masa'nın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Görüşme sonunda Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.