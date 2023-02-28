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EYT Meclis'te görüşülmeye başlandı! 5 bin gün şartı değişecek mi? İlk aylık ne zaman ödenecek?

EYT Meclis'te görüşülmeye başlandı! 5 bin gün şartı değişecek mi? İlk aylık ne zaman ödenecek?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 4 maddelik yasa tasarısının bugün Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda EYT tasarısıyla ilgili değişiklik yapılması gündemde. EYT'den kimler yararlanacak?.. EYT'liler ne zaman emeklilik başvurusu yapmaya başlayacak?.. EYT'de ilk emekli maaşları ne zaman ödenecek?... İşte ayrıntılar...

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kahramanmaraş merkezli 11 şehirde yıkıma neden olan depremlerin nedeniyle verdiği 21 gün aradan sonra yeniden çalışmaya başladı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu. EYT yasası öncesinde grup önerileri verilecek. Peki EYT ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlanacak? EYT şartları neler? 3600-5400 prim günü ile kısmi emeklilik nasıl olacak? EYT stajı konusunu da kapsayacak mı? İşte EYT'de son durum ile beraber tüm detaylar...

EYT'de değişiklik beklentileri...

Meclis Genel Kurulu görüşmeleri saat 15:00'da başladı. Meclis'te ilk gündem maddesi EYT oldu. EYT yasa tasarısı öncesinde grup önerileri verilecek. EYT'nin yanında deprem gündemi Meclis'in ana başlıkları arasında yer alıyor. Muhalefet, EYT düzenlemesindeki 5 bin 975 güne kadar çıkacak kademeli prim gün sayısının 1999 öncesi olduğu gibi 5 bin güne indirilmesini istiyor. AK Parti'nin ise depremde hayatını kaybeden EYT'liler için de yasaya bir ek madde koyması bekleniyor. 

EYT ne zaman yasalaşacak?

Meclis Genel Kurulu'ndaki EYT'de görüşmelerin sabaha kadar sürebileceği ifade edilirken düzenlemenin en geç yarın yasalaşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. EYT yasasının Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp 1 Mart tarihinde yasalaştıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hafta içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EYT şartları neler, kimler faydalanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT'de teknik çalışmaları tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı ve dosya Meclis'e intikal etti. EYT taslağına göre emeklilik şartları neler olacak? İşte o maddeler:

- 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor
- EYT yaş sınırı yok
- EYT yasası 4,7 milyon vatandaşı kapsıyor
- İlk anda 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak
- Prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan istediği zaman emekli olabilecek
- SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ayrımı olmayacak
- Emekli olup çalışanlar için prim teşviki verilecek
- Emekli olup yeni sözleşme ile beraber EYT'liler çalışabilecek
- EYT'li bir vatandaşın hemen emekli olma gibi zorunluluğu yok
- İlk maaş Mart ve Nisan ayında alınacak.

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