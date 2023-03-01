Murat Kurum ağır hasarlı veya yıkık bina sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tüm Türkiye’deki hasar çalışmalarında 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen “Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı”na başkanlık etti.

Toplantı ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Hatay’ın altyapısı, sanayi alanları, tarihi ve doğal güzelliklerini içine alacak anlayışla yeniden inşa edileceğini söyledi.

Sahada hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Hatay’da Defne merkezli ardından Samandağ merkezli depremler sebebiyle yeniden bu alanlarda hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Hem Antakya merkezde, hem Kırıkhan’da, hem Defne’de, hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarından daha önce yaptığımız az hasarlı, hasarsız veya orta hasarlı tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre de ilanlarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm Türkiye’deki hasar tespitler 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 521 bin bina incelendi. Bu kapsamda 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yaptık. Hatay’da da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanı yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı oluğunun tespitini yaptık. İnşallah hasar tespitleri tamamlanması ardından net rakamı ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.

Yeniden inşa ve ihya sürecinin vatandaşlarla, şehrin bileşenleriyle, üniversitelerle ve bilim insanları ile görüşülerek gerçekleşeceğini vurgulayan Bakan Kurum, “Birçok üniversitemizde ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru yerleşim alanlarını gerek mikro bölgeleme çalışmaları, gerek ayrıntılı jeolojik etütlerini, bu noktadaki en doğru zeminde, en doğru yapı tekniğine göre yapılaşma sürecini yürütüyor olacağız. Bu ay sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümden oluşan sözleşmelerimizi tamamlayacağız. Ardından da etap etap konutlarımızın yapımını yürüteceğiz. Nurdağı’nda 456, İslahiye’de 399, Kilis’te 645 ve Adıyaman’da 797 olmak üzere bin 797 yeni yuvamızın sözleşmesi imzalanmış inşa süreci başlamıştır. Ardından Adana Sarıçam’da 590, Hatay Altınözü’nde 364, Kahramanmaraş Afşin’de 501, Pazarcık’ta 518, Şanlıurfa’da 534 olmak üzere 2 bin 507 yeni yuvamızın sözleşmelerini tamamladık, yapım aşamasına geçtik. Gaziantep ilçelerinde 400 köy evimizin, Hatay Payas’ta 821, İskenderun’da 492, Battalgazi’de 599 olmak üzere 2 bin 312 konutumuzun sözleşme süreci başlamıştır. Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Malatya’da toplamda 2 bin 663 konutumuzun ihaleleri, bugün de Diyarbakır Kayapınar’da 595, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 862, Malatya Doğanşehir’de 349, Osmaniye’de 152 olmaz üzere yaklaşık bin 958 konutumuzun sözleşme ve ihale süreçleri de bugün itibariyle devam etmekte. Böylece depremzede kardeşlerimiz için Şubat ayı içinde 14 bin 500 konutumuzun yapımına başlamış olacağız. Hedefimiz hasar tespitler çerçevesinde önümüzdeki Nisan-Mayıs ayları içinde köylerimizde ve merkezde konut ihalelerimizi sözleşmelerimizi ihalelerini gerçekleştirmek” açıklamalarında bulundu.

Hatay merkezde aynı yoğunlukta bir yapılaşma olmayacağını söyleyen

Bakan Kurum, “Hatay merkezi özelinde yapılaşmaya ilişkin, aynı yoğunlukla yapılaşamayacağımızda buradaki tüm paydaşlarımız bizimle aynı fikirde. Burada gerekli imar düzenlemelerini yapacağız, gerekli kısıtlamaları yapacağız. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanlarının açılacağı, Asi Nehri kenarında bir koruma bandının oluşturulacağı, yeni yerleşimin zemine uygun teknolojilerle, buradaki kamu binalarında gerekirse her türü teknolojinin uygulanacağını da ifade ediyorum” dedi.