Vahşet! Bursa'da polisin durdurduğu aracın bagajından çıktı

Bursa'da işlenen bir cinayetle ilgili aranan otomobil, İstanbul Büyükçekmece'de polis tarafından durduruldu. Otomobilin bagajında silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulunurken, sürücü gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Bursa'da işlenen bir cinayetle ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen otomobilin HGS kayıtlarından İstanbul Büyükçekmece’de olduğu tespit edildi.

Bilgi verilen ekipler, akşam saatlerinde otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin bagajında silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Otomobil sürücüsü A.B.D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, konu ile ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.