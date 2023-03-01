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Bakan Vedat Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

Bakan Vedat Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği EYT'ye ilişkin bir paylaşım yaptı. Bilgin,  "24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü." dedi.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda 395 oyla kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen EYT’ye ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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