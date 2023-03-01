EYT yasalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını bekliyor! İlk maaşlar Nisan'da yatacak
Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. EYT Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. EYT emeklilik başvuruları ne zaman başlayacak? EYT'den kimler yararlanabilecek?.. EYT'de ilk maaşların yatacağı tarih belli oldu mu?..
TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi görüşülerek kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT için Meclis'te 395 kabul oyu kullanıldı. EYT Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT'ye başvurular ne zaman yapılacak? EYT'liler ilk emekli maaşlarını ne zaman alabilecek? EYT başvurusu nasıl yapılır?... İşte EYT ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler...
EYT'de başvurular ne zaman yapılacak?
TBMM Genel Kurulu'nda, 395 oyla kabul edilen EYT'ye ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına gönderilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı onaylaması durumunda EYT yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. EYT'liler o saatten sonra emeklilik için SGK'ya başvurabilecek.
EYT ile kaç kişi emekli olacak?
Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.
EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.