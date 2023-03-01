EYT yasalaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını bekliyor! İlk maaşlar Nisan'da yatacak

TBMM Genel Kurulu'nda milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi görüşülerek kabul edildi ve EYT yasalaştı. EYT için Meclis'te 395 kabul oyu kullanıldı. EYT Yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı EYT'ye başvurular ne zaman yapılacak? EYT'liler ilk emekli maaşlarını ne zaman alabilecek? EYT başvurusu nasıl yapılır?... İşte EYT ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler...