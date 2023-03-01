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ÖSYM'den sınavlara 'deprem' düzenlemesi

ÖSYM'den sınavlara 'deprem' düzenlemesi

ÖSYM, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından OHAL kapsamına alınan illerin sınav koordinatörleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınavın nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı olduğu hatırlatılarak, bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alınacağı belirtildi. Adayların ek başvuruda istedikleri yeri tercih edebileceği vurgulanırken, ek başvurulardan ise ücret alınmayacağı kaydedildi.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, asrın felaketinin yaralarını el birliğiyle saracaklarını belirtti.

Sınav takvimine ilişkin de bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"ÖSYM sınav takvimindeki en yakın sınav nisan ayı başında gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesinin sınavıdır. Bu sınavla ilgili mart ayının başında ek başvuru alacağız. Ek başvuruda adaylar istedikleri yeri tercih edebilecekler. Ek başvurulardan alınan yüzde 50 ek ücreti, yönetim kurulu olarak deprem dolayısıyla kaldırdık. Sınavlara girecek adaylar Türkiye'nin herhangi bir yerinde sınava girebilecek."

Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendiklerini belirten Ersoy, "Bu bölgelerde nüfus hareketliliği çok fazla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağına beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

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