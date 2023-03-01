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TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyere girdi

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyere girdi

Kavacık TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil bariyere girdi. Kazada 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Kavacık TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayrımındaki bariyere girdi. 

Kaza sonucu 22 yaşındaki araç sürücüsü Yaren Bilici yaşamını yitirdi. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikameti kaza yapan aracın çekici ile yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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