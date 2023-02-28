Deprem sonrası herkes bunu merak ediyor! Hangi ilde ne kadar diri fay var? İşte il il diri fay haritası...

Depremler sonrası herkes fay hatlarını araştırmaya başladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 kentin doğrudan şehir merkezinden aktif fay geçiyor.