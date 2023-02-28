Deprem sonrası herkes bunu merak ediyor! Hangi ilde ne kadar diri fay var? İşte il il diri fay haritası...
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası herkes fay hatlarını araştırmaya başladı. Hangi ilde kaç diri fay hattı var merak ediliyor. AFAD'ın verdiği bilgiye göre 24 kentin şehir merkezinden fay geçiyor. İşte il il diri fay haritası...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 44 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası bölgede artçılar sürüyor. Büyük depremlerin ardından önce Hatay'da ardından Malatya'da yaşanan artçı sarsıntılarda hayatını kaybedenler oldu.
Depremler sonrası herkes fay hatlarını araştırmaya başladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 kentin doğrudan şehir merkezinden aktif fay geçiyor.
Öte yandan 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. İşte il il diri fay haritası...