BIST 5.237
DOLAR 18,88
EURO 20,00
ALTIN 1.112,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da yaşandı! Çatı katına çıkanlar dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da yaşandı! Çatı katına çıkanlar dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

SAMSUN'da bir kişi evinin çatı katında yakınları tarafından asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykurt Erkmen (42) yakınları tarafından evinin çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.

Aykut Erkmen'in cansız bedeni morga kaldırıldı ve ardından da otopsi için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM'den sınavlara 'deprem' düzenlemesi
ÖSYM'den sınavlara 'deprem' düzenlemesi
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyere girdi
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyere girdi
Kahramanmaraş yine sallandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş yine sallandı! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Vahşet! Bursa'da polisin durdurduğu aracın bagajından çıktı
Vahşet! Bursa'da polisin durdurduğu aracın bagajından çıktı
Bakan Vedat Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı
Bakan Vedat Bakan Bilgin'den EYT paylaşımı
AFAD açıkladı! Kahramanmaraş depremlerinde ölenlerin sayısı 45 bin 89'a yükseldi
AFAD açıkladı! Kahramanmaraş depremlerinde ölenlerin sayısı 45 bin 89'a yükseldi
EYT görüşmeleri tamamlandı! EYT yasası TBMM'de kabul edildi
EYT görüşmeleri tamamlandı! EYT yasası TBMM'de kabul edildi
Finlandiya, Rusya ile sınırına çit örmeye başladı
Finlandiya, Rusya ile sınırına çit örmeye başladı
Deprem provokasyonu yapan 1013 hesap yöneticisi tespit edildi
Deprem provokasyonu yapan 1013 hesap yöneticisi tespit edildi
İlber Ortaylı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı yerin dibine soktu! 'Haberi yokmuş zavallının...'
İlber Ortaylı, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı yerin dibine soktu! 'Haberi yokmuş zavallının...'
Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması!
Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli açıklaması!
AFAD duyurdu: Deprem bölgesindeki 11 ile kurulan çadır ve konteyner sayısı
AFAD duyurdu: Deprem bölgesindeki 11 ile kurulan çadır ve konteyner sayısı