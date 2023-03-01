Samsun'da yaşandı! Çatı katına çıkanlar dehşete düşüren manzara ile karşılaştı

SAMSUN'da bir kişi evinin çatı katında yakınları tarafından asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykurt Erkmen (42) yakınları tarafından evinin çatı arasında iple asılı halde ölü bulundu.

Aykut Erkmen'in cansız bedeni morga kaldırıldı ve ardından da otopsi için Samsun Adlı Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.