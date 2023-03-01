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Kızılay ihaleyle kan sattı iddiası!

Kızılay ihaleyle kan sattı iddiası!

Kızılay’ın AHBAP’a çadır sattığı ortaya çıkınca “Kızılay kan mı satıyor?” tartışması gündeme geldi. Devlet hastanelerinin ihale açarak Kızılay’dan kan aldığı iddia edildi. Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman, "Sonuçta birer işletmedir. Birincisi muhasebe yönetime sahipler. İkincisi kamu hastaneleri devlet adına yaptıkları işlerde devletin alım usullerinin içinde kalırlar. " dedi.

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5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ile kan satışı kesinlikle mümkün değil. Ancak devlet hastaneleri ihtiyaç duydukları kanlar için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale açarak Türkiye Kızılay Derneği’nden kan alıyor.  Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre “Mal alımı” kapsamında ihale kanunun 22-b maddesi yani doğrudan temin yöntemi ile Kızılay’dan kan ve kan ürünleri temin ediliyor. 

"Hastaneler birer işletme olarak..."

Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Saim Kerman devlet hastanelerinin ihale açarak kan alıp almadığına ilişkin konuştu ve “Bunun adının şu veya bu olması Kızılay’ın sorunu değil. Hastaneler birer işletme olarak, bunlar sonuçta birer işletmedir. Birincisi muhasebe yönetime sahipler. İkincisi kamu hastaneleri devlet adına yaptıkları işlerde devletin alım usullerinin içinde kalırlar. Kan için başka bir başlık açılıp İhale Kanunu maddesinde sayılanlardan bambaşka konuma getirilmesi mümkündür. Buna devletimiz karar verebilir. Kızılay da onlar ne derse onu yapar” dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Hastanemiz laboratuvarında kullanılmak üzere kan ve kan ürünleri alımı” başlığı ile 31 Ocak 2023’te doğrudan temin için ihaleye çıktı. İhale dosyasında sektör olarak “33141510-8: Kan Ürünleri” bilgisi yer aldı. Kayıtlarda Kızılay’ın hastaneye 110 bin 43 lira 73 kuruş bedelle kan ve kan ürünleri sattığı bilgisi ise 21 Şubat’ta yayımlandı.

Kayseri, Denizli, Ankara, Bilecik, Şırnak, Kastamonu ve İstanbul’da bulunan devlet hastaneleri de ihale ile Kızılay’dan kan aldı. 

İşte kan alan o devlet hastaneleri

Denizli Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi (İhale Bedeli: 4 bin 31 TL)
Kastamonu Devlet Hastanesi (İhale Bedeli: 433 bin 570 TL)
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi (İhale Bedeli: 110 bin 43 TL)
Kastamonu Devlet Hastanesi (İhale Bedeli: 450 bin 38 TL)
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi (İhale Bedeli: 103 bin 489 TL)
Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi (İhale Bedeli: 4 bin 424 TL) 
Maltepe Devlet Hastanesi (İhale Bedeli: 630 TL)

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