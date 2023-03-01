BIST 5.237
DOLAR 18,88
EURO 20,00
ALTIN 1.111,30

Yunanistan'da iki tren çarpıştı! 29 kişi hayatını kaybetti

|
Yunanistan'da iki tren çarpıştı! 29 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'dan feci bir kaza haberi geldi. Yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'da iki tren çarpıştı! 29 kişi hayatını kaybetti

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 29 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

13
Yunanistan'da iki tren çarpıştı! 29 kişi hayatını kaybetti

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü. Atina'dan Selanik'e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu.

23
Yunanistan'da iki tren çarpıştı! 29 kişi hayatını kaybetti

Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

33