Açlık ve yoksulluk sınırı şubat ayında arttı Türk-İş duyurdu

Türk-İş'in araştırmasına göre Şubat ayında açlık sınırı 9 bin 425 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 30 bin 700 TL'ye yükseldi.

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Şubat ayında bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 12 bin 265 TL'ye çıktı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425,15 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30 bin 700,83 TL olarak gerçekleşti.

Gıdada yıllık artış yüzde 107

"Mutfak enflasyonu" verilerine göre gıda fiyatları şubat ayında, ocak ayına göre yüzde 6,32 arttı. Gıdadaki artış ocak ve şubat ayını kapsayan 2023'te ise yüzde 15,92 olarak gerçekleşti. Verilere göre, gıda fiyatlarındaki artış, şubat 2022'ye kıyasla yüzde 107,02 oldu.

TÜRK-İŞ hesaplamasında; süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerin fiyatları yükseldi. Sütteki artış yüzde 6 ve peynirde yüzde 5 olarak hesaplandı. Yoğurttaki fiyat artışı daha düşük düzeyde gerçekleşti.

Dana etine bir ayda yüzde 19 zam

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta; et ürünleri zamlandı. Bir ayda dana etinde yüzde 19, kuzu etinde yüzde 9, balıkta yüzde 5, tavukta yüzde 8 fiyat artışı yaşandı. Baklagillerden nohut yüzde 5, kuru fasulye yüzde 14, yeşil mercimek yüzde 4 zamlandı. Kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 4 geriledi. Yağlı tohumların ortalama fiyatı bu ay sabit kaldı.

Ekmek ve tahıllar grubunda geçen aya göre pirinç yüzde 6, bulgur yüzde 10, irmik yüzde 5 zamlandı. Makarna ve ekmek fiyatı değişmezken un fiyatı yüzde 5 düştü.

Meyve-sebze

Taze sebze-meyve grubuna bakıldığında bu ay semt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları geriledi. Patates 12,5 TL'den satılmaya devam etti. Kuru soğanın kg fiyatı 15 TL'nin üzerine çıktı. Ortalama sebze kg fiyatı 20,3 TL, ortalama meyve kg fiyatı 19,29 TL oldu.

Temel yağ ürünlerinin bulunduğu grupta ayçiçek yağı ve margarin fiyatı sınırlı düzeyde geriledi. Zeytinyağı yüzde 4, tereyağı yüzde 9 zamlandı.

Baldaki artış yüzde 27

Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden bir ayda baharatlar yüzde 3, çay yüzde 3, salça, yüzde 5, zeytin yüzde 6, bal yüzde 13, pekmez yüzde 16 oranında; bal yüzde 27, reçel yüzde 5 oranında zamlandı. Ortalama şeker fiyatı sınırlı düzeyde gerilerken tuz ve ıhlamur fiyatı ise sabit kaldı.