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Malatya'nın en lüks sitelerindendi 3 yıl önce yapıldı kolonlar incelendi çıkanlar şoke etti

Malatya'nın en lüks sitelerindendi 3 yıl önce yapıldı kolonlar incelendi çıkanlar şoke etti

Deprem felaketinde Malatya'da 3 yıl önce yapılan ve tanıtımında 'lüks' ibaresi bulunan bir site depremde ağır hasar aldı. Sebebi ise akıllara durgunluk verdi. Binanın kolonlarında tahta kullanıldığı ve demir bağlantılarının gerektiği gibi yapılmadığı görüldü.

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Malatya Bostanbaşı’nda bulunan Bilgen Park Konutları lüks site olarak tanıtılmış ve inşaatı biteli de henüz 3 yıl olmuştu. 172 dairelik 4 bloktan oluşan site Kahramanmaraş depremlerinin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Dışarıdan çok sağlam görünüyordu ama korkunç gerçek deprem sonrası ortaya çıktı. Kolonların demirleri bağlanmamış ve betonun içinde ise tahta doluydu. Binaların kolonlarının dışında da eşine az rastlanır bir görüntü vardı. Betonların bağlanması gereken yerlerde tahta parçaları kullanılmıştı.

Sitenin ağır hasar görmesinin sebebi ise kolonların patlaması ile ortaya çıktı. Sitede oturan bir depremzede olan Ömer Sağır gördüklerini ATV Haber muhabirine şu sözlerle anlattı:

“Bu kolonlarda demir eksikliği var. Demirlerin birbirleri ile bağlantısı da yok. Demirleri bağlamamışlar. Bütün kolonlar arasında tahta var. Bütün binada iç taraflarda da var. Merdiven geçen kolon aralarında da tahta var. Şimdi ben size göstereceğim tehlikeli olduğu için içeri giremiyoruz. Bostanbaşı’daki 1 numaralı sitelerden birisiydi bizim sitemiz. İşte bu hale geldi."

Kavak ağacı gibi sallanıyor

Bir başka depremzede Nurcan Kirişçi de oturdukları sitenin son durumu ile ilgili “burası Bostanbaşı, Malatya’nın en lüks en güzel evleri burada. Biz de bunlara inandık yeni binalar bunlar denetleniyor. Bunun demiri çimentosu denetleniyor daha sağlam kendimizi güvende hissederiz ama maalesef bir kavak ağacı gibi sallanıyor binalar. En ufak şiddetli bir depremde bile sallanıyor burası. Ağır hasarlı giremiyoruz eşyalarımız içinde şu an perişanız. Her an sallanıyor. Ölümle dans ediyoruz şu an” dedi.

Yönetmeliğe uygun yapılmadı ve denetlenmedi

Bütün binalarda durumun aynı olduğu tespit edilirken 4 bloğun yönetmeliğe uygun yapılmadığı ve düzgün denetlenmediği ortaya çıktı. Sitedeki binaların yıkılmak üzere olduğu görülürken canlarını kurtaran depremzedeler ise sorumlulara tepki gösteriyor.

Milyonlarca lira para ödediler

Site sakinleri milyonlarca lira verdikleri evlerinden eşyalarını bile alamadan kaçmak durumunda kaldı. Depremzedeler ise bundan sonraki süreçte adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.

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