KVKK'dan TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası! Gerekçe açıklandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

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En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan TikTok'ta paylaşılan videolar diğer platformlarda da sık sık gündeme geliyor, zaman zaman tartışmalı içerikler de yer alıyordu. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

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