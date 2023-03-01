Kızılay'ın gelir gider tablosunda kafa karıştıran detay! Gelirin yüzde 62'si yurtdışından

Türkiye'yi yasa boğan Maraş depreminin ardından 3'üncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında 2 bin 50 adet çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın son yıllarda gelirinin yüzde 60’dan fazlası “yurt dışından alınan yardımlardan” oluşuyor. Gelirin büyük kısmının “şartlı bağış” olması da dikkat çekiyor.

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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen iki depremin ardından afet bölgesindeki 11 ilde 3 ay süre ile OHAL ilan edildi. Deprem felaketinde 24 gün geride kalırken can kaybı sayısı 45 bin 89'a yükseldi.

Deprem felaketinin ardından depolarındaki çadırları afetzedelere bedelsiz vermek yerine Ahbap ve Türk Eczacılar Birliği'ne sattığı tanesini 140 bin TL'ye sattığı ortaya çıkan Kızılay, kamuoyunda tartışmalara ve kuruma yönelik eleştirilere yol açtı.

Gelir 7,94 milyar TL, gider 7,89 milyar TL

Kızılay’ın 2021 yılına ait resmi verilerine göre kurumun geliri 7,94 milyar lira olurken gideri de 7,89 milyar lira olarak gerçekleşti. Kızılay’ın 2020 yılındaki geliri ise 6,85 milyar lira iken 2019’da geliri 5,28 milyar olmuştu.

5 yıllık geliri 27,8 milyar TL

Euronews'de yer alan habere göre; Kızılay’ın 2017-2021 arasını kapsayan 5 yılda geliri 27,8 milyar lira oldu. Kızılay’ın bu dönemdeki gideri ise 27,6 milyar lira gerçekleşti.

Kızılay'ın geliri nereden geliyor

Kızılay’ın dernekler beyannamesine göre teşkilatın gelirleri sekiz kalemden oluşuyor. Bunlar ise üye ödentileri, yurt dışından alınan yardımlar, kamu kuruluşlarından alınan yardımlar, diğer bağış ve yardım toplama, iktisadi işletme, finansal, diğer kira.

Gelirin yüzde 62’sinin yurtdışından

2021 yılındaki 7,94 milyar lira gelirin 4,91 milyar lirası “yurt dışından alınan yardımlar”dan oluşuyor. Kamu kuruluşlarından alınan yardımlar ise 640 milyon lira. Bağış gelirleri 954 milyon lira olurken yardım toplama geliri 399 milyon lira gerçekleşti. Buna göre toplam gelirin yüzde 62’sinin yurtdışı yardımlarından oluşması dikkat çekti.

Yurt dışı yardımları yüzde 62

2013-2021 yılları arasına bakıldığında 2014,2015, 2017 ve 2018 yıllarında yurt dışı yardım bulunmuyor. 2013 ve 2016’da ise dış yardımların payı oldukça düşük.

Ancak 2019,2020 ve 2021 yıllarında “yurt dışından alınan yardımların” payı toplam gelir içinde her sene yüzde 62.

Bağış, yardım toplama ve diğer unsurların payı değişirken “yurt dışından alınan yardımların” payının her sene yüzde 62 olması dikkat çekiyor.