Hatay Antakya'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Hatay’ın Antakya ilçesi merkezli saat 10.20’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Deprem felaketinin yaşandığı Hatay, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Hatay valisinden açıklama
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.