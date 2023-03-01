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Cüneyt Özdemir 'yenildin şampiyon' deyip Kerem Kınık'a yasak koydu! 'Bundan sonra bu adamı...'

Cüneyt Özdemir 'yenildin şampiyon' deyip Kerem Kınık'a yasak koydu! 'Bundan sonra bu adamı...'

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Kerem Kınık, enkaz üzerinde fotoğraf çektirip, "Yarışmayan bir insanı yenemezsin" notuyla istifa çağrılarına meydan okudu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, "Çatır satmayı geçtim, bu fotoğrafla bizim için bitmiştir" diyerek Kerem Kınık'a kendi ekranlarını kapattı.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesi Adıyaman Gölbaşı’nda çektiği fotoğrafı Instagram hesabında “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” notuyla paylaştı. Kerem Kınık'tan başka deprem bölgesinden selfie paylaşan kimse olmadığını belirten gazeteci Cüneyt Özdemir o paylaşımı alıp Kerem Kınık'a getirdiği yasağı açıkladı. 

Çadır satmayı geçtim, bu fotoğrafla bitti!

Cüneyt Özdemir, "Milyonlarca sosyal medya hesabında yas tutuyoruz. Selfie yok, kutlama yok, hiç ama hiç bir şey yok. Kendi resmini paylaşan tek bir kişi var! Neyin başkanı olur, kimin başkanı olur bilmiyorum ama geçtim çadır satmayı bu resimle bizim için bitmiştir" dedi.

Yenildin şampiyon! Sana bizim ekran yasak

Kerem Kınık'a "Yenildin şampiyon" diye yüklenen Cüneyt Özdemir, "Bu adamı bundan sonra hiçbir yayınımıza konuk olarak almayacağız. Kızılay Başkanlığında bir gün bile tutanlara yazıklar olsun… Bizim için bir ‘hiç’tir" dedi. İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımları...

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