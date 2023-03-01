BIST 5.270
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.114,65
HABER /  GÜNCEL

Attığı tweetler yüzünden gözaltına alınmıştı! Ahmet Ercan'ın ifadesine bakın

Attığı tweetler yüzünden gözaltına alınmıştı! Ahmet Ercan'ın ifadesine bakın

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gittiği deprem bölgesinde yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınmıştı. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ercan'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Profesör Dr. Ercan ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu" dedi.

Abone ol

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği belirtildi. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, sosyal medyadan yaptığı 'İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş' şeklindeki paylaşımı dolayısıyla, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Elazığ'da gözaltına alınan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Ercan, savcılık sorgusunun ardından 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte o paylaşım

Paylaştım ve geri kaldırdım

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" dediği öğrenildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'apoletini çıkar' çağrı! Erdoğan'a 'utanmaz, yüzsüz, terbiyesiz' salvosu
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'apoletini çıkar' çağrı! Erdoğan'a 'utanmaz, yüzsüz, terbiyesiz' salvosu
Afet bölgesindeki adli tıp uzmanlarından vahim açıklama! 5 bin kişi kimliksiz defnedildi
Afet bölgesindeki adli tıp uzmanlarından vahim açıklama! 5 bin kişi kimliksiz defnedildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ayar gibi sözler: Onay verme zamanı geldi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ayar gibi sözler: Onay verme zamanı geldi
Gaziantep'te ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya büyük şok
Gaziantep'te ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya büyük şok
Azerbaycan kurtarma ekibi dönüşe geçti: Gelen yardımların ardı arkası kesilemeyecek
Azerbaycan kurtarma ekibi dönüşe geçti: Gelen yardımların ardı arkası kesilemeyecek
Cüneyt Özdemir 'yenildin şampiyon' deyip Kerem Kınık'a yasak koydu! 'Bundan sonra bu adamı...'
Cüneyt Özdemir 'yenildin şampiyon' deyip Kerem Kınık'a yasak koydu! 'Bundan sonra bu adamı...'
'Deprem olacak' diye uykusuz kalanları bekleyen daha ciddi felaketler
'Deprem olacak' diye uykusuz kalanları bekleyen daha ciddi felaketler
Hatay Antakya'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Hatay Antakya'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Dövülerek öldürülmüştü karar çıktı katilin cezası belli oldu!
Dövülerek öldürülmüştü karar çıktı katilin cezası belli oldu!
Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafını kullanıp yaptılar! Baykar'dan açıklama geldi: Hukuki süreç başlatıldı
Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafını kullanıp yaptılar! Baykar'dan açıklama geldi: Hukuki süreç başlatıldı
Gülşen davasında flaş gelişme! Savcılık mütalaası açıklandı: İstenen ceza belli oldu!
Gülşen davasında flaş gelişme! Savcılık mütalaası açıklandı: İstenen ceza belli oldu!
Talat Atilla 'teyide muhtaç kulis bilgileri' deyip paylaştı Erdoğan'ın 5 bombası
Talat Atilla 'teyide muhtaç kulis bilgileri' deyip paylaştı Erdoğan'ın 5 bombası