BIST 5.270
DOLAR 18,89
EURO 20,09
ALTIN 1.114,65
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftar yasağı sonrası harekete geçti: Kara bir leke!

Fenerbahçe taraftar yasağı sonrası harekete geçti: Kara bir leke!

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacakları maça taraftarlarının alınmaması kararına ilişkin, yürütmenin durdurulması başvurusunda bulunacak.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayseri deplasmanında taraftarlarının stada alınmayacağına ilişkin Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu kararının kendilerine debliğ edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya kanallarından tebligatın fotoğrafını paylaşarak, "Türk futbol tarihine adalet yoksunu kara bir leke olarak geçecek kararın tebligatı tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz her şeye rağmen hukukun üstünlüğüne inanarak, bu karar ile ilgili yürütmeyi durdurma başvurusu yapacaktır." duyurusunu yaptı.

Kayserispor Kulübünden dün konuya ilişkin yapılan açıklamada, rakip takım taraftarlarının stada alınmayacak olmasına ilişkin, "Ülkemizin en önemli spor kulüplerinden olan Fenerbahçe ile bu hafta sonu oynanacak lig maçımızda Fenerbahçe taraftarlarını tribünlerimizde ağırlayamamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizlere ulaşan ve oynanacak futbol maçına; futbol doğasına uygun olmayan, özel anlamlar yükleyen, kötü niyetli yaklaşımlarla alakalı bilgi ve güvenlik sorunu teşkil edebilecek mesajlar, bizi böylesine zor bir konuda Kayseri İl Spor Güvenlik Kuruluna müracaat etmeye mecbur bırakmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe Kulübünden dün yapılan açıklamada da kararın kabul edilemez olduğu belirtilerek tepki gösterilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
iPhone şeklinde silah şoke etti! Eve yapılan baskında bulundu
iPhone şeklinde silah şoke etti! Eve yapılan baskında bulundu
Kahvehanede depremzedeye kulak misafiri oldu dolandırdı
Kahvehanede depremzedeye kulak misafiri oldu dolandırdı
Uyurken birdenbire tavan üzerine çöktü! Ölümden kıl payı kurtuldu...
Uyurken birdenbire tavan üzerine çöktü! Ölümden kıl payı kurtuldu...
Attığı tweetler yüzünden gözaltına alınmıştı! Ahmet Ercan'ın ifadesine bakın
Attığı tweetler yüzünden gözaltına alınmıştı! Ahmet Ercan'ın ifadesine bakın
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'apoletini çıkar' çağrı! Erdoğan'a 'utanmaz, yüzsüz, terbiyesiz' salvosu
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'apoletini çıkar' çağrı! Erdoğan'a 'utanmaz, yüzsüz, terbiyesiz' salvosu
Afet bölgesindeki adli tıp uzmanlarından vahim açıklama! 5 bin kişi kimliksiz defnedildi
Afet bölgesindeki adli tıp uzmanlarından vahim açıklama! 5 bin kişi kimliksiz defnedildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ayar gibi sözler: Onay verme zamanı geldi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye ayar gibi sözler: Onay verme zamanı geldi
Gaziantep'te ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya büyük şok
Gaziantep'te ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya büyük şok
Azerbaycan kurtarma ekibi dönüşe geçti: Gelen yardımların ardı arkası kesilemeyecek
Azerbaycan kurtarma ekibi dönüşe geçti: Gelen yardımların ardı arkası kesilemeyecek
Cüneyt Özdemir 'yenildin şampiyon' deyip Kerem Kınık'a yasak koydu! 'Bundan sonra bu adamı...'
Cüneyt Özdemir 'yenildin şampiyon' deyip Kerem Kınık'a yasak koydu! 'Bundan sonra bu adamı...'
'Deprem olacak' diye uykusuz kalanları bekleyen daha ciddi felaketler
'Deprem olacak' diye uykusuz kalanları bekleyen daha ciddi felaketler
Hatay Antakya'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Hatay Antakya'da deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu