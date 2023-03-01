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FBI, Kovid-19 salgınının kaynağı olarak bakın nereyi işaret etti

FBI, Kovid-19 salgınının kaynağı olarak bakın nereyi işaret etti

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Kovid-19 virüsünün "büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söyledi.

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Sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan Wray, "FBI, salgının büyük ihtimalle Vuhan'daki potansiyel bir laboratuvar kazası sonucu yayıldığını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

Wall Street Journal, Enerji Bakanlığının kısa süre önce Beyaz Saray'a ve önemli Kongre üyelerine sunduğu gizli istihbarat raporuna göre, Kovid-19 virüsünün büyük olasılıkla Çin'deki bir laboratuvardan kazasıyla sızdığını düşündüğünü yazmıştı.

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