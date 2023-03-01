Özel okullarda deprem paniği velilerden rapor isyanı

Depreme dayanıksız devlet okulları bir bir tahliye edilirken çocukları özel okullarda okuyan veliler harekete geçti. Ailelerin teknik raporların peşine düşmesi sonrası, bazı okullar incelemeler sonucunda kampüslerini kapattı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olası bir depremde yıkılma riski bulunan devlet okullarını tahliye ederek, öğrencilerini başka okullara nakletti. Özel okullarla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İstanbul’da 93 okulun tahliye edilmesinin ardından çocukları özel okullarda okuyan veliler, “Bizim okullarımız da denetleniyor mu, denetliyorsa kim denetliyor?” sorusunun peşine düştü. Bu nedenle bazı okullar, kampüslerini kapattı, online eğitime geçti bazı okullar ise endişeli veliler için hibrit eğitim kararı aldı.

Örneğin İstanbul’da Açı Okulları’nın Sarıyer’deki kampüsünün bir kısmı eylüle kadar kapatıldı. Doğa Koleji’nin İstanbul’daki Kartal, Bostancı, Yakacık gibi kampüslerinde depreme dayanıksız olduğu iddiaları nedeniyle raporlar alınana kadar hibrit eğitim verileceği açıklandı.

Okullarının sağlam olmadığıyla ilgili iddiaların bulunduğu Florya’daki Uğur Koleji’nin yetkililerinden milliyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre okul binasında bir sorun olmadığı kaydedildi. Era Okulları yetkilileri ise binalarının sağlamlık raporlarının bulunduğunu, okul açılış işlemleri sırasında MEB’in okullarını onayladıklarını aktararak son depremlerden sonra MEB’in yeni bir tarama faaliyeti yaptığını, okulların en güncel hallerinin takip edildiğini dile getirdi. Okul, isteyen velililerle raporların paylaşıldığının da bilgisini verdi.

Valilik harekete geçti

Okullar açılırken ruhsat MEB’den alınıyor. Bakanlık depremler sonrası özel okullardan teknik raporlar istedi. Ancak şu an akreditasyon veren kurumlar yoğun çalıştığı için son raporlar henüz MEB’e ulaşmış değil.

Özel okul temsilcileri, pek çok okulun raporunun olduğunu, velilerin istedikleri takdirde görebileceklerini söylüyor. Veliler, raporlarda yer alan yapı denetim firmalarının güvenirliğinin nereden sorgulanabileceğinin cevabını arıyor. Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki özel okulların deprem etüt ve analizleri konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel okul derneklerinin yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca MEB de İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yazıyla tahliye kararı alınan 93 okulun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi süreçlerinin hızla tamamlanmasını istedi.

Bazı okullar güçlendirme çalışmaları yapıldığını açıklıyor. Bu çalışmalarında inceleme ve testler sonucunda binanın taşıyıcı sistemine yeni elemanlar eklenip, yapının esnekliğini ve kuvvetlere karşı dayanımını artırıcı önlemler alınıyor. Bunun için mantolama veya perde duvar uygulaması gibi çalışmalar yapılıyor. Ancak son depremlerde Malatya’da geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi yerle bir oldu.

Can güvenliği sağlansın

Bazı kampüslerinin depreme dayanıksız olduğuyla ilgili haberler çıkan Doğa Koleji’nde veliler, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Doğa Koleji ise yaptığı açıklamada “Yönetim kurulumuzca sorumlu bir ‘teknik kurul’ görevlendirilmiş ve bu sorumlu arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ‘okul binalarımızın tamamının teknik raporlarının hazırlanması’ kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı. “Doğa Koleji deprem konusunda duyarsız, okul binaları depreme dayanıklı değil, öğrenci ve öğretmenlerimiz bu binalarda güvende değiller” gibi bir algının oluşturulmaya çalışıldığını belirten kurum, açıklamasında şunları kaydetti: “İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimizdeki okullarımızla ilgili her türlü teknik çalışma yapılıyorken, olası deprem risklerine karşı tüm süreçler dikkatlice yönetiliyorken bu çirkin algı operasyonu nedendir?

Kampanyalar başlatıldı

Birçok kolejde veliler, çocuklarının eğitim aldıkları okulların güvenli olup olmadığıyla ilgili açıklama bekliyor. Bazı kurumlar sosyal medya hesaplarından paylaşıp, isteyen velilere raporları gönderirken bazı kurumlar ise soruları yanıtsız bırakıyor. Veliler, Change.org üzerinden de birçok imza kampanyası başlatarak okullarının denetlenmesini istedi. Velilerin yorumları şöyle:

Çocuğumun öğrenim gördüğü, günün 7 saatini geçirdiği binanın depreme karşı güvenlik ve risk durumunu doğru şekilde öğrenmemiz şart.

Okulların deprem kontrolünden geçirilmesi ülkemizin geleceğine yatırımdır.

Tüm okullar, tüm hastaneler, tüm yaşlı yurtları, tüm resmi binalar ve Türkiye’deki tüm binalar için bu denetim raporlarının, açık, ücretsiz ve davet güvencesi ile yapılıp, halka açık yayımlanmasını bekliyoruz.

Çocuğuma mezar değil sağlam bir okul istiyorum.

Veliler olarak endişeliyiz, çocuklarımızın hayatı söz konusu.