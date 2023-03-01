Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması! Dün ilk kez sinyal vermişti...

ANKARA Büyükşehir belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün ilk kez cumhurbaşkanı adaylığı için sinyal ermiş ve "Altılı Masa liderlerinin ortak kararı olursa görev olarak kabul ederim" demişti. Mansur Yavaş bugün de adaylık konusunda konuştu: "Sayın Genel Başkanımız ve sayın Akşener'in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem."

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Cumhurbaşkanı adayının Altılı Masa'nın konusu olduğunu belirten Yavaş, "Ben, sayın Genel Başkanımızın ve sayın Akşener'in iradelerine karşı hiçbir hareketin içerisine girecek değilim" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu oldu.

2 yıl önce ne söylediysem oradayım

Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için kendi isminin konuşulduğu haberine ilişkin "2 yıl önceki bütün televizyon programlarında ne söylediysem halen aynısını söylüyorum. Ben, sayın Genel Başkanımızın ve sayın Akşener'in iradelerine karşı hiçbir hareketin içerisine girecek değilim. Gündemimizde de yok. Şu anda 45 bin cenazemiz var, binlerce yaralımız var" dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in rızası dışında...

Yavaş, şunları söyledi: "Bu konu benim dışımda bir konu, Altılı Masa'nın konusu. Sayın Genel Başkanımız ve sayın Akşener'in rızasıyla yapılmayan hiçbir şeye girmem. Onların alacağı karara da sonuna kadar destek veririm. 2 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Dünkü televizyon yayınından sonra artık değerlendirmeler oldu. Benim durumum aynı. Ankara Büyükşehir'in faaliyetlerine ve deprem bölgesine yoğunlaşıyoruz."